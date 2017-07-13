Министр обороны Грузии против прямого диалога с Россией

Министр обороны Грузии Леван Изория не считает целесообразным прямой диалог с Россией. Как сообщает Арменпрес, об этом пишет грузинский сайт “Грузия Online”.

Так прокомментировал министр визит в Москву пророссийских депутатов парламента Грузии из "Альянса патриотов", в ходе которой они встретились с российскими коллегами и впоследствии озвучили пророссийские тезисы.

Министр обороны Грузии отметил, что грузинская сторона не видит конкретных действий, направленных на деоккупацию страны.

По словам министра, официальный Тбилиси будет продолжать контакты с Москвой в рамках существующих международных форматов до тех пор, пока не будет решен вопрос деоккупации грузинских территорий.



"Считаем, что диалог должен быть продолжен в рамках существующих форматов", - отметил Министр обороны Грузии.

Отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза военной агрессии России против Грузии, Изория отметил, что такая угроза действительно существует, что отражено в официальных отчетах по безопасности.