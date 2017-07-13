В случае подписания нового соглашения между ЕС и Арменией улучшится бизнес-среда: посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье

В случае подписания нового соглашения между ЕС и Арменией улучшится бизнес-среда, возникнут новые возможности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го июля сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

На вопрос о плюсах и минусах, возможностях и проблемах в случае подписания рамочного соглашения между Арменией и ЕС, посол Франции в РА отметил, что существует множество пунктов, которые направлены на улучшение бизнес-среды между Арменией и ЕС.

«Осуществление условий соглашения включает в себя ряд направлений экономического сотрудничества: сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение и пр. В парафированном соглашении есть пункты, относящиеся к сфере услуг, что важно в коммерческом отношении. Есть также множество пунктов, которые направлены на улучшение бизнес-среды между Арменией и ЕС»,- сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

21-го марта в Ереване, на состоявшейся в министерстве иностранных дел церемонии главный переговорщик от Республики Армения, заместитель министра иностранных дел Карен Назарян и главный переговорщик по вопросам торговли, первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян, главный переговорщик от Европейского союза, заместитель директора Европейской службы внешнеполитической деятельности Люк Девин и главный переговорщик по вопросам торговли, начальник отдела Европейской комиссии Петрос Сурмелис парафировали Соглашение о комплексном и расширенном партнёрстве ЕС-Армения.

10-го июля в Брюсселе министр ИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что соглашение будет подписано в ноябре этого года.