«Международный фестиваль и конкурс «Армения» впечатляет своей масштабностью»: Алексей Шор

Международный фестиваль и конкурс “Армения” подвел итоги. Фестиваль и конкурс стал настоящим праздником для любителей классической музыки, которые имели возможность наслаждаться не только шедеврами классической музыки, но еще и произведениями современного композитора Алексея Шора. Его произведения сегодня звучат в исполнении лучших оркестров и солистов в рамках самых престижных музыкальных фестивалей мира.

Представляем вам интервью «Арменпресс» с Алексеем Шором.

- Господин Шор, Вы являетесь композитором-резидентом Международного конкурса и фестиваля Армения. Как Вы можете в целом оценить это действо, которое продолжается в Ереване уже больше недели?



-Прежде всего я хотел сказать, что я очень рад быть в Армении и участвовать в фестивале в этом качестве. Фестиваль действительно впечатляет своим размахом: три оркестра, четыре дирижёра, множество международных звёзд, многие из них из Армении. Обязательно хотел бы отметить фортепианный конкурс, который проходит в рамках фестиваля. Для меня очень приятно, что мои произведения являются обязательными к исполнению участниками. Надо отметить, что это отличная идея - объединить фестиваль и конкурс вместе. Члены жюри и участники вовлечены в концертную жизнь фестиваля, посещают концерты, общаются с артистами, а не закрыты исключительно в рамках соревнований, как это часто бывает на конкурсах. Ну и нельзя забывать, что конкурс в Ереване это ступень отбора к грандиозному конкурсу, который состоится на Мальте в 2018 году.



- На протяжение всех фестивальных концертов звучит Ваша музыка и публика очень тепло принимает её. Какие у Вас впечатления от армянской аудитории?



-Совершенно замечательная аудитория, очень тёплая и отзывчивая. А также очень непосредственная. Мне было очень приятно, когда многие люди подходили выразить мне свои эмоции и переживания прямо после выступления, в концертном зале.



-На конкурсе исполняются пьесы из Вашего альбома "Детские воспоминания". Фактически сорок восемь участников из разных стран выучили Ваши произведения и представят свое видение. Вы успели уже прослушать пианистов, которые приехали на конкурс и какое у Вас впечатление?



-Да, конечно, мне было очень интересно послушать выступления участников. Во-первых, очень высокий уровень музыкантов, что очень приятно. Во-вторых, очень широкая и разнообразная география: есть участники с таких стран, как Сирия, Россия, Иран, Грузия, Китай, Корея, Франция, Кыргызстан.... Это добавляет и музыкального разнообразия. И, безусловно, для меня было очень увлекательно услышать совершенно разные трактовки моих произведений в исполнении конкурсантов.



-Молодежный оркестр Армении, являясь со-организатором данного проекта, исполняет ваши произведения и в течении данного фестиваля и, насколько нам известно, включает их в свои сезонные концерты. Мы слушали в их исполнении увертюру к Вашему балету "Хрустальный дворец", которую слушатели фестиваля приняли "на ура!". Вам нравятся интерпретации оркестра и воплощают ли они Ваши музыкальные идеи?



-Спасибо за этот вопрос, хотел бы особо говорить об оркестре и Сергее Смбатяне. Я с удовольствием присутствую на их концертах на фестивале, которые проходят с настоящим успехом, но с не меньшим интересом я хожу на их репетиции. Сергей по настоящему детально, очень внимательно и деликатно работает с оркестром и, что очень радостно видеть, оркестр с таким же вниманием и готовностью реагирует на его замечания. Видна настоящая "химия" коллектива и дирижёра. Я очень рад, что мы с ними сотрудничаем. Кстати, упомянутая Вами увертюра к "Хрустальному дворцу" стала премьерой. Балет целиком будет впервые исполнен на Мальте, уже скоро, 21-го июля, с ведущими солистами Большого театра. А также, мне приятно отметить, что Сергей Смбатян хорошо известен на Мальте, совсем недавно он с огромным успехом дирижировал Мальтийским филармоническим оркестром.



-Мы знаем, что Ваши произведения исполняются по всему миру лучшими солистами. Артисты фестиваля, такие как Максим Венгеров, Нарек Ахназарян, Наре Аграманян, Роман Ким и многие другие в рамках фестиваля представляют Ваши произведения уже в Ереване. Какие ощущения во время исполнений?



-Пожалуй это одно из самых значительных переживаний для композитора, когда ты слышишь своё произведение в исполнении выдающихся мастеров своего дела. Ведь они добавляют к моей музыке свою ярчайшую индивидуальность и это сочетание рождает непередаваемые ощущения. Я очень горд тем, что такие музыканты исполняют мои произведения.



-Вы впервые в Армении. Успели ли Вы познакомиться с достопримечательностями нашей страны? Какие особенно запечатлелись в Вашей памяти и может ли в дальнейшем родиться новое произведение под впечатлением от Армении?

-Благодаря замечательной организации фестиваля мне удалось посмотреть многое и должен сказать, что я полон множеством очень сильных эмоций и переживаний. Надеюсь, что мне удастся со временем выразить это языком музыки. Армения - прекрасная, очень красивая страна, которая наполняет тебя богатой палитрой впечатлений, от ярких, приятных до трагических и остающихся глубоко в душе. А также, должен признаться, в моём приезде в Армению есть и личный след - мой отец провёл в детстве двенадцать лет в вашей замечательной стране и сейчас он и моя мама находятся здесь со мной и это очень важный момент для нашей семьи.