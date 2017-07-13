14-го июля во Франции с большой пышностью отметят Национальный праздник (La Fête Nationale), который считается одним из самых важных собырий в жизни французов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го июля сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По его словам, праздник был утвержден 6-го июля 1880 года, однако понадобился еще век, чтобы 14-е июля утвердилось во Франции как Национальный праздник.

«Есть распространенное мнение, будто 14-е июля ассоциируется с Великой французской революцией, с взятием Бастилии 14-го июля 1789 года, однако, на самом деле, это не так. Национальный праздник отмечается в связи с тем, что 14-го июля 1790 года состоялся праздник «Конфедерации», который стал позже днем Национального праздника Франции. На самом деле, Национальный праздник включает в себя 2 составляющие: взятие Бастилии, что ознаменовало конец монархии, и Конфедерацию, знаменующую единение всех французов»,- сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

В этот день проводятся традиционные мероприятия на открытом воздухе: парад, фестиваль пожарных служб Парижа, прием для всех диппредставительств во Франции, большой прием в Елисейском дворце, приемы в мэриях и пр.