Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 98 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в июльском докладе агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом теперь МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 г. Это на 100 тыс. баррелей в сутки выше июньского прогноза МЭА.



