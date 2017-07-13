Завершены работы по асфальтированию на участке дороги Дрмбон-Члдран в Арцахе

На находящемся в достаточно плохом состоянии участке автомагистрали Дрмбон-Степанакерт – Дрмбон-Члдран – завершены работы по асфальтированию. Как передает «Арменпресс», об этом написал советник президента Арцаха Тигран Абрамян на своей странице в соцсети Facebook.

На данный момент плохим остается состояние еще одного участка указанной дороги – Члдран-перекресток Кашени, он в ближайшее время также будет отремонтирован.

«Данный участок дороги особенно важен в том смысле, что связывает Степанакерт с участком Ереван-Варденис-Карвачар-Дрмбон. Иными словами посещающие Степанакерт по данному маршруту проезжают именно по этой дороге», – добавил Тигран Абрамян.