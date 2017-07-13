Германия и США предупредили своих граждан, находящихся в Турции в связи с мероприятиями, которые пройдут в годовщину провалившейся попытки военного переворота. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В сайте МИД Германии в предупреждении говорится, что в Турции в различных областях и городах в годовщину провалившейся попытки военного переворота пройдут мероприятия. «С учетом соображений безопасности, рекомендуется держаться подальше от многолюдных мест»,- сказано в заявлении.

С подобным заявлением выступили и в США. Посольство США в Турции призывает своих граждан быть бдительными и избегать многолюдных мест.