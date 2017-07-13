«Наступит 2018 год – посмотрим»: Левон Мкртчян о возможности остаться вне коалиции

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян советует всем дождаться 2018 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами Левон Мкртчян сказал сегодня после заседания правительства.

По словам представляющего АРФД министра, когда они подписали меморандум о коалиционном сотрудничестве с Республиканской партией Армении (РПА), то политической силе необходимы были опытные деятели для регулирования переходных вопросов, а сейчас есть и молодые кадры, которые могут внести свой вклад в решение проблем.

Что же касается сведений о том, что Блок «Царукян» не исключает формирования коалиции с РПА в 2018 году и вытеснения из коалиции АРФД, Л. Мкртчян сказал: «Я уже 20 лет в политике, как я могу комментировать подобные слухи, если на данный момент они не имеют никаких оснований? Наступит 2018 год – посмотрим».