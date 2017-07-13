Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить предложения в природоохранной сфере

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Армении. Как передает «Арменпресс», заседание правительства Армении, как и предыдущие, началось с поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна.



Первое поручение касалось необходимости совершенствования природоохранной экспертизы.



По словам Карена Карапетяна, в действующих законодательных регулировках оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы необходимо пересмотреть процедуры, источники финансирования, сроки.



«В этой сфере требуется внедрение лучших международных стандартов», – сказал глава правительства.



Премьер поручил министру охраны природы в трехмесячный срок разработать и представить в аппарат правительства предложения касательно внесения изменений в закон об экспертизе воздействия на окружающую среду.



Премьер поручил при необходимости обсудить данный вопрос с другими заинтересованными органами.



«Г-н Минасян, трех месяцев не многовато?» – поинтересовался премьер у министра охраны природы Арцвика Минасяна.



В ответ министр заявил: «Можем и за месяц, г-н премьер».



«Зафиксировали», – указал глава правительства.

Правительство Армении пересмотрит максимальный порог площади, установленный для лицензирования МСП по общественному питанию.

Рашено пересмотреть подходы при оценке необеспеченности семей.

Затем правительство Армении утвердило программу мероприятий на 2017-2018 годы, направленных на то, чтобы улучшить свою позицию в рейтинге Глобальной конкурентоспособности. Об этом доложил на заседании правительства министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. Как он отметил, в рейтинге Глобальной конкурентоспособности 2016-2017 годов Армения с 4.1 баллами занимает 79-е место среди 138 стран. По сравнению с предыдущим годом, Армения улучшила свой рейтинг Глобальной конкурентоспособности на 3 пункта. Среди стран СНГ, включая Грузию, Армения занимает 6-е место. «Рейтинг Глобальной конкурентоспособности оценивает обшие уровни конкурентоспособности стран, сопсотавляя их по совместимым показателям, включая макро- и микроэкономические показатели, ин ституциональную и регулирующую среды и пр. По 3 субиндексам и 12 колонкам сравниваются 114 показателей, оценивая, в частрности, качество институтов и инфраструктур, макроэкономическую среду, здравоохранение, начальное образование, высшее образование, квалификацию кадров, эффективность товарного и рабочего рынков, финансовые рынки, технологическую насыщенность и пр.

2/3-х оценочных индексов оценивается на основании опросов, 1/3-ը – на основании статистики»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По его словам, для работы над повышением своего рейтинга, надо выявить наиболее слабые стороны, исходя из предыдущих оценок, выявив те показатели, по которым Армения уступает 50% всех стран. Было выявлено 78 показателей, по которым Армения либо отстает, либо не имеет прогресса. Эти показатели группируются в 10 направлениях (институты, здравоохранение, инфраструктуры, высшее образование, обучение, финансовый рынок, технологии, совершенство бизнеса, инновации).

По указанным направлениям в соответствующих ведомствах сформировали перечени мероприятий и действий, которые послужат улучшению указанных недостатков.

В конце 2018 года на основании нового рейтинга Глобальной конкурентоспособности будут составлены планы на последующие годы.

На заседании правительства были рассмотрены и другие вопросы, в частности, Габриел Гёзалян был освобожден от должности губернатора Арагацотнской области Армении.

Համօգտագործել

Губернатор Арагацотнской области Армении Габриел Гёзалян освобожден от занимаемой должности – по собственному заявлению. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики.

В повестку дня заседания кабмина включен также вопрос о назначении на должность губернатора Арагацотнской области Армении Ашота Симоняна. До этого он занимал должность министра территориального управления развития.

Затем правительство Армении утвердило вопрос о назначении на должность губернатора Арагацотнской области Армении Ашота Симоняна. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил его с назначением и пожелал удачи.

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