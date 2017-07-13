Россия выставила казачьи отряды на границе с Грузией

Контролировать российско-грузинскую границу с 1 июня 2017 года начали казачьи отряды. Как сообщает Арменпрес, об этом передают российские СМИ.

По их данным, «в защите и охране» государственной границы РФ принимают участие представители Терского казачьего войска. Задействование казаков на границе предусмотрено соглашением, оформленным с пограничным управлением ФСБ России в 2013 году.



По заявлению российского силового ведомства, члены дружины, действующие в пограничных нарядах, проверяют документы и проводят разъяснительную работу с пересекающими границу гражданами.



Представители казачества совместно с пограничниками будут контролировать российско-грузинскую границу до сентября текущего года.