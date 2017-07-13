Армения стремится улучшить свою позицию в рейтинге Глобальной конкурентоспособности: утверждена программа мероприятий

Правительство Армении утвердило программу мероприятий на 2017-2018 годы, направленных на то, чтобы улучшить свою позицию в рейтинге Глобальной конкурентоспособности. Как передает «Арменпресс», об этом доложил на заседании правительства министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. Как он отметил, в рейтинге Глобальной конкурентоспособности 2016-2017 годов Армения с 4.1 баллами занимает 79-е место среди 138 стран. По сравнению с предыдущим годом, Армения улучшила свой рейтинг Глобальной конкурентоспособности на 3 пункта. Среди стран СНГ, включая Грузию, Армения занимает 6-е место. «Рейтинг Глобальной конкурентоспособности оценивает обшие уровни конкурентоспособности стран, сопсотавляя их по совместимым показателям, включая макро- и микроэкономические показатели, ин ституциональную и регулирующую среды и пр. По 3 субиндексам и 12 колонкам сравниваются 114 показателей, оценивая, в частрности, качество институтов и инфраструктур, макроэкономическую среду, здравоохранение, начальное образование, высшее образование, квалификацию кадров, эффективность товарного и рабочего рынков, финансовые рынки, технологическую насыщенность и пр.

2/3-х оценочных индексов оценивается на основании опросов, 1/3-ը – на основании статистики»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По его словам, для работы над повышением своего рейтинга, надо выявить наиболее слабые стороны, исходя из предыдущих оценок, выявив те показатели, по которым Армения уступает 50% всех стран. Было выявлено 78 показателей, по которым Армения либо отстает, либо не имеет прогресса. Эти показатели группируются в 10 направлениях (институты, здравоохранение, инфраструктуры, высшее образование, обучение, финансовый рынок, технологии, совершенство бизнеса, инновации).

По указанным направлениям в соответствующих ведомствах сформировали перечени мероприятий и действий, которые послужат улучшению указанных недостатков.

В конце 2018 года на основании нового рейтинга Глобальной конкурентоспособности будут составлены планы на последующие годы.