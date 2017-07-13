У здания Верховной рады проходят сразу две акции протеста

Две демонстрации - против пенсионной и медицинской реформ, а также за лишение депутатов неприкосновенности - начались в четверг у стен Верховной рады.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, к зданию парламента пришло около тысячи человек, большая часть из которых от Конфедерации свободных профсоюзов, но есть и националисты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представители профсоюзов принесли на площадь Конституции плакаты с лозунгами "Пенсионная реформа - это грабеж!", "Депутатам минимальную пенсию!", "Нет антинародным реформам!".

Митинг националистов собрал представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Они требуют от Рады отказаться от депутатских привилегий, в частности, иммунитета от судебного преследования. Их акция носит название "Депутатов под закон!". По словам сторонников этих движений, они настроены решительно и готовы перекрыть движение в центре Киева, если политики не учтут их требования.