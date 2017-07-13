Посол Франции приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова намечает положительные тенденции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го июля сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Наш подход таков: мы являемся сторонниками прямого и по возможности регулярного диалога. С этой позиции мы можем только выразить удовлетворение по поводу встречу глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова», – сказал французский дипломат.

Франция выступает за проведение регулярных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По его словам, в данном контексте чрезвычайно важна состоявшаяся 11 июля в Брюсселе встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

«Я неоднократно подчеркивал, и это говорят все, – у мирного урегулирования конфликта нет альтернативы. А для переговоров нужны регулярные встречи», – заявил посол.

«Сейчас нужно активно работать, чтобы за последней встречей последовали другие», – сказал посол.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи Налбандян-Мамедьяров 11-го июля в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (Соединенные Штаты Америки) встретились 11-го июля в Брюсселе с министрами ИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения деталей дальнейшего урефулирования карабахского конфликта. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспрчик (США).

Министры согласились передать своим президентам предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ об организации позже в этом году встречи на высшем уровне. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили свою помощь в организации этой встречи.

Была обсуждена также ситуация на линии соприкосновения.

Министры и сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласились снова встретиться в сентябре в Нью-Йорке на 72-й сессии Генассамблеи ООН».