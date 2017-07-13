Следующий соперник Левона Ароняна - Аниш Гири
Армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура Гран-при ФИДЕ, проходящем в Женеве.
Как передает «Арменпресс», Аронян, играя белыми, проиграл индийскому шахматисту Пенталой Харикришной. Следующий соперник Левона Ароняна - Аниш Гири Аронян победил в первой партии в турнире и остался с теми 3 очками. Внастоящее время Аронян занимает 8 место и уступает шестерым шахматистам. Для того, чтобы занять призовое место, Ароняну нужно победить в остальных трех турах.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 15:36 Министр обороны Грузии против прямого диалога с Россией
- 15:35 Эстония начинает кампанию по вхождению в Совет Безопасности ООН
- 15:10 В Армении должники, лишаемые квартир, будут иметь право на минимальную жилплощадь
- 14:52 Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
- 14:44 В случае подписания нового соглашения между ЕС и Арменией улучшится бизнес-среда: посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье
- 14:11 В Индии число жертв наводнений возросло до 40
- 14:01 «Международный фестиваль и конкурс «Армения» впечатляет своей масштабностью»: Алексей Шор
- 13:55 14-го июля во Франции с большой пышностью отметят Национальный праздник
- 13:36 Посол Франции в Армении: Крупные французские компании проявляют интерес к армянскому рынку
- 13:35 Завершены работы по асфальтированию на участке дороги Дрмбон-Члдран в Арцахе
- 13:32 МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году
- 13:29 Германия и США предупредили своих граждан, находящихся в Турции
- 13:17 Россия выставила казачьи отряды на границе с Грузией
- 13:06 Армения стремится улучшить свою позицию в рейтинге Глобальной конкурентоспособности: утверждена программа мероприятий
- 12:50 У здания Верховной рады проходят сразу две акции протеста
- 12:36 Посол Франции приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова
- 12:32 Следующий соперник Левона Ароняна - Аниш Гири
- 12:27 В Арцахе президент будет избираться по новому порядку
- 12:20 В Японии привели в исполнение первый с 2016 года смертный приговор
- 12:14 На юго-западе Японии наводнения и паводки унесли жизни 29 человек
- 12:09 В Нью-Йорке власти выделяют 32 миллиона долларов на борьбу с крысами
- 12:07 Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы
- 11:59 Дональд Трамп прибыл с первым визитом во Францию
- 11:47 При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек
- 11:40 На должность губернатора Арагацотнской области Армении назначен Ашот Симонян
- 11:19 Габриэл Гёзалян освобожден от должности губернатора Арагацотнской области Армении
- 11:00 Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой президент США за такой же срок
- 10:56 Стань моей женой: будущий врач сделал предложение своей девушке прямо во время вручения дипломов
- 10:38 Законодательный пакет, запрещающий термин «геноцид», будет обсужден в турецком Меджлисе в конституционной комиссии
- 10:05 Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне
- 10:01 Ким Чен Ын наградил создателей "Хвасон-14" сборниками своих цитат и часами
- 09:45 Мэрия Еревана распространила пояснения по поводу заявления компании «Паркинг Сити Сервис»
- 09:35 Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на торжественном заседании учёного совета ЕГМУ имени М.Гераци
- 09:26 Предстоящие новости: 13.07.2017
- 09:19 Армянские бизнесмены должны активнее продвигать армянские товары на казахском рынке: посол
14:21, 10.07.2017
Просмотрели 2535 раз Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву потерпела сокрушительное фиаско
13:46, 08.07.2017
Просмотрели 2080 раз Армия обороны диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения
15:42, 06.07.2017
Просмотрели 1936 раз Умер французский композитор Пьер Анри
19:06, 07.07.2017
Просмотрели 1922 раз Министерство обороны Арцахa опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
10:43, 06.07.2017
Просмотрели 1827 раз Бако Саакян направил поздравительное послание баронессе Керолайн Кокс по случаю ее 80-летия