Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики.

Как сказал министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян, в списке – 14 футболистов из молодежной сборной Армении в возрасте до 19 лет, им была дана отсрочка до зимнего призыва 2019 года.

В списке также 18 спортсменов из разных видов спорта, которые занимали 1-5-е места на мвждународных крупных соревнованиях и имеют рейтинги, необходимые для включения их в грядущие спортивные состязания высокого уровня.