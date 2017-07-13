Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы
Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики.
Как сказал министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян, в списке – 14 футболистов из молодежной сборной Армении в возрасте до 19 лет, им была дана отсрочка до зимнего призыва 2019 года.В списке также 18 спортсменов из разных видов спорта, которые занимали 1-5-е места на мвждународных крупных соревнованиях и имеют рейтинги, необходимые для включения их в грядущие спортивные состязания высокого уровня.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 15:36 Министр обороны Грузии против прямого диалога с Россией
- 15:35 Эстония начинает кампанию по вхождению в Совет Безопасности ООН
- 15:10 В Армении должники, лишаемые квартир, будут иметь право на минимальную жилплощадь
- 14:52 Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
- 14:44 В случае подписания нового соглашения между ЕС и Арменией улучшится бизнес-среда: посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье
- 14:11 В Индии число жертв наводнений возросло до 40
- 14:01 «Международный фестиваль и конкурс «Армения» впечатляет своей масштабностью»: Алексей Шор
- 13:55 14-го июля во Франции с большой пышностью отметят Национальный праздник
- 13:36 Посол Франции в Армении: Крупные французские компании проявляют интерес к армянскому рынку
- 13:35 Завершены работы по асфальтированию на участке дороги Дрмбон-Члдран в Арцахе
- 13:32 МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году
- 13:29 Германия и США предупредили своих граждан, находящихся в Турции
- 13:25 Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить предложения в природоохранной сфере
- 13:17 Россия выставила казачьи отряды на границе с Грузией
- 13:06 Армения стремится улучшить свою позицию в рейтинге Глобальной конкурентоспособности: утверждена программа мероприятий
- 12:50 У здания Верховной рады проходят сразу две акции протеста
- 12:36 Посол Франции приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова
- 12:32 Следующий соперник Левона Ароняна - Аниш Гири
- 12:27 В Арцахе президент будет избираться по новому порядку
- 12:20 В Японии привели в исполнение первый с 2016 года смертный приговор
- 12:14 На юго-западе Японии наводнения и паводки унесли жизни 29 человек
- 12:09 В Нью-Йорке власти выделяют 32 миллиона долларов на борьбу с крысами
- 12:07 Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы
- 11:59 Дональд Трамп прибыл с первым визитом во Францию
- 11:54 Правительство Армении пересмотрит максимальный порог площади, установленный для лицензирования МСП по общественному питанию
- 11:47 При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек
- 11:40 На должность губернатора Арагацотнской области Армении назначен Ашот Симонян
- 11:19 Габриэл Гёзалян освобожден от должности губернатора Арагацотнской области Армении
- 11:00 Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой президент США за такой же срок
- 10:56 Стань моей женой: будущий врач сделал предложение своей девушке прямо во время вручения дипломов
- 10:38 Законодательный пакет, запрещающий термин «геноцид», будет обсужден в турецком Меджлисе в конституционной комиссии
- 10:05 Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне
- 10:01 Ким Чен Ын наградил создателей "Хвасон-14" сборниками своих цитат и часами
- 09:45 Мэрия Еревана распространила пояснения по поводу заявления компании «Паркинг Сити Сервис»
- 09:35 Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на торжественном заседании учёного совета ЕГМУ имени М.Гераци
14:21, 10.07.2017
Просмотрели 2535 раз Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву потерпела сокрушительное фиаско
13:46, 08.07.2017
Просмотрели 2080 раз Армия обороны диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения
15:42, 06.07.2017
Просмотрели 1936 раз Умер французский композитор Пьер Анри
19:06, 07.07.2017
Просмотрели 1922 раз Министерство обороны Арцахa опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
10:43, 06.07.2017
Просмотрели 1827 раз Бако Саакян направил поздравительное послание баронессе Керолайн Кокс по случаю ее 80-летия