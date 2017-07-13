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Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы


Группа спортсменов получила отсрочку от военной службы. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики.

Как сказал министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян, в списке – 14 футболистов из молодежной сборной Армении в возрасте до 19 лет, им была дана отсрочка до зимнего призыва 2019 года.

В списке также 18 спортсменов из разных видов спорта, которые занимали 1-5-е места на мвждународных крупных соревнованиях и имеют рейтинги, необходимые для включения их в грядущие спортивные состязания высокого уровня.

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