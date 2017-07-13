Правительство Армении пересмотрит максимальный порог площади, установленный для лицензирования МСП по общественному питанию
11:54, 13 Июль, 2017
Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства республики коснулся льготного налогооблажения в сфере общественного питания.
По его словам, принятым в 2016 году новым Налоговым кодексом по части организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, установлены новые нормы, в частности относительно применения льготного налогооблажения в зависимости от площади для посетителей.
Как отметил премьер, представители бизнеса выразили обеспокоенность новой нагрузкой на недавнем заседании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.Как передает «Арменпресс», в этой связи глава правительства поручил министрам экономического развития и инвестиций, финансов, а также главе Комитета госдоходов в месячный срок представить соответствующие предложения.