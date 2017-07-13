При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек

Семь человек стали жертвами пожара, возникшего в ангаре в городе Колпино Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Площадь пожара составила 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли, - сказал источник. - Возгорание было быстро ликвидировано. Но в ходе разбора завалов были обнаружены тела семи рабочих",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, которые работали в этом ангаре, где производилась тротуарная плитка.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.



