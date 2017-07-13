На должность губернатора Арагацотнской области Армении назначен Ашот Симонян

Правительство Армении утвердило вопрос о назначении на должность губернатора Арагацотнской области Армении Ашота Симоняна. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил его с назначением и пожелал удачи.

Ранее сообщалось, что губернатор Арагацотнской области Армении Габриел Гёзалян освобожден от занимаемой должности – по собственному заявлению.

В повестку дня заседания кабмина был включен также вопрос о назначении на должность губернатора Арагацотнской области Армении Ашота Симоняна. До этого он занимал должность министра территориального управления развития.