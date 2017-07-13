Министр транспорта, связи и ИТ Армении выразил готовность в оказании содействия в расширении армяно-французского сотрудничества в сфере компьютерной науки



Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян принял представителя Национального института компьютерных наук Тулуза (Франция), профессора Мишеля Дайдена, а также представителей ряда французских ВУЗ-ов в сопровождении вице-президента НАН РА Юрия Шукуряна. Как сообщили

Мишель Дайден также подчеркнул долголетнее успешное взаимодействие в направлении высокой производительности вычислительных средств, представил результаты образовательных проектов, осуществленных за последние годы.

Юрий Шукурян коснулся опыта НАН в отношении сферы тенденции развития информатики и вычислительной науки Армении.

Гости сообщили, что Национальный институт компьютерных наук намерен подарить НАН Армении свой, так называемый, супер-компьютер, который способен решать труднейшие задачи и расчеты, касающиеся различных сфер.

Ваган Мартиросян сообщил, что правительство готово оказать содействие в осуществлении этой и других программ.

В ходе встречи, в качестве примера, были представлены необходимые математические расчеты в отношении модернизации транспортной системы, также было подчеркнуто, что для решения задач, имеющихся в различных сферах экономики, будет очень полезным подаренный супер-компьютер. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, приветствуя гостей, министр выразил удовлетворение в связи с армяно-фрнцузским 15-летним эффективным сотрудничеством в сфере информационных технологий и компьютерных наук.Мишель Дайден также подчеркнул долголетнее успешное взаимодействие в направлении высокой производительности вычислительных средств, представил результаты образовательных проектов, осуществленных за последние годы.Юрий Шукурян коснулся опыта НАН в отношении сферы тенденции развития информатики и вычислительной науки Армении.Гости сообщили, что Национальный институт компьютерных наук намерен подарить НАН Армении свой, так называемый, супер-компьютер, который способен решать труднейшие задачи и расчеты, касающиеся различных сфер.Ваган Мартиросян сообщил, что правительство готово оказать содействие в осуществлении этой и других программ.В ходе встречи, в качестве примера, были представлены необходимые математические расчеты в отношении модернизации транспортной системы, также было подчеркнуто, что для решения задач, имеющихся в различных сферах экономики, будет очень полезным подаренный супер-компьютер.