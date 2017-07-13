Габриэл Гёзалян освобожден от должности губернатора Арагацотнской области Армении

Губернатор Арагацотнской области Армении Габриэл Гёзалян освобожден от занимаемой должности – по собственному заявлению. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства республики.

В повестку дня заседания кабмина включен также вопрос о назначении на должность губернатора Арагацотнской области Армении Ашота Симоняна. До этого он занимал должность министра территориального управления и развития.