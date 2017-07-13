Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой президент США за такой же срок

Дональд Трамп считает, что за пять с лишним месяцев с момента вступления в должность президента США он смог сделать больше, чем удалось добиться за такой же срок любому другому американскому лидеру в истории страны. Такое мнение американский лидер высказал в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

"Мы добились больше за пять месяцев, чем практически любой из президентов в истории [США]", - сказал он, отметив, что в связи с этим сейчас "настроение в Белом доме фантастическое",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если вы взгляните на Ирак, на Сирию и увидите тот прогресс, которого мы добились [в борьбе] с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), то там практически полный [успех]", - заявил американский лидер.

Среди своих заслуг Трамп также назвал рост показателей на американских фондовых биржах и лучшие, по его словам, данные по занятости и рабочим местам в США за последние 16 лет.