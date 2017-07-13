Законодательный пакет, запрещающий термин «геноцид», будет обсужден в турецком Меджлисе в конституционной комиссии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.

Председатель конституционной комиссии Мустафа Шентоп сообщил, что пакет, созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движение», состоящий из 18 пунктов касательно уставных вопросов, правил этики для депутатов парламента Турции, направлен в подкомиссии. Подкомиссии до вечера 13-го июля подведут итоги своих обсуждений, а 14-го июля пакет будет представлен в конституционной комиссии. В подкомиссиях будут представлены 9 депутатов от всех фракций Меджлиса, пропорционально числу их мандатов.

Этим законопроектом планируется установить наказания для тех депутатов, которые будут оскорблять «историю и совместное прошлое турецкого народа». В частности, в качестве оскорбления будет восприниматься применение термина «геноцид» в разговоре о «событиях 1915 года». Кроме того, запрет касается упоминания слов «Курдистан» и «курдские провинции».

Кроме того, по новым уставным изменениям, регламент для представлени я предложений будет ограничен 5 минутами. Неприсягнувшие депутаты не смогут воспользоваться своими правами.

Нарушителей планируется временно лишить права участия в работе Меджлиса, наложить удержания в размере 1/3 зарплаты и пр.

Против этих изменений выступили кемалисты из РНП и депутаты из прокурдской Демократической партии народов. 13-го января 2017 года депутата прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.

«Как армянин Турции, я хочу, чтобы в моем парламенте говорилось о том, что случилось с моими дедами. Если Турция запретит это, а в других парламентах будут об этим говорить, это крайне опечалит меня. Конечно есть парламенты, которые используют этот вопрос во благо, однако в некоторых парламентах вопрос будет использован для оказания давления на Турцию. Я не хочу, чтобы в каком-либо парламенте говорили об этой боли, и это можно предотвратить только в том случае, если о ней будут говорить в парламенте Турции»,- сказал Гаро Пайлан.

Вспомнив то, что произошло с ним в январе 2017 года, он сказал, что его целью тогда было предупредить от возможного повторения ошибок прошлого. «Сегодня те люди, которые составили этот закон, линчевали меня за термин «геноцид», удалили на 3 заседания из Меджлиса, а в сегодняшней формулировке это назвали «оскорблением турецкого народа». Однако мы знаем, что общество Турции многоязычно и полиэтнично. Именно поэтому важно говорить обо всем в Меджлисе, называя произошедшее своими именами. Если мы не будем говорить, прежние ошибки повторятся»,- сказал он.

13-го января 2017 года депутата Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.