Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил разработчиков межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" высшими знаками отличия и вручил им памятные часы и сборники своих цитат, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Выступая с поздравительной речью, северокорейский лидер назвал пуск МБР "событием исторической важности, которое фундаментально изменило стратегическое положение КНДР и политическое устройство мира",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Ким Чен Ын) выразил уверенность и надежду на то, что ученые, технологи, рабочие и чиновники, связанные с оборонной промышленностью, добьются еще больше блистательных успехов в этом священном испытании по созданию самых мощных военных гарантий, руководствуясь воодушевляющим слоганом "Вперед в смертельный бой за страну и людей!" — отмечается в сообщении ЦТАК.