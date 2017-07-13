Мэрия Еревана распространила пояснения по поводу заявления компании «Паркинг Сити Сервис»
Мэрия Еревана распространила пояснения по поводу заявления компании «Паркинг Сити Сервис» об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:
«Дорогие сограждане,
7-го июля сего года ЗАО «Паркинг Сити Сервис» распространило заявление об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений, что привело к разноречивым комментариям.
Хотя и мы уже пояснили, что размер оплаты за парковку не меняется, вопрос касается изменения оплаты в связи с формой оплаты, считаем нужным сообщить, что мэрия Еревана и операторы сотовой связи озабочены создавшейся ситуацией.
Сообщаем, что мэрия Еревана письменно обратилась к операторам сотовой связи, чтобы обсудить вопрос об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений, что позволило бы отменить необходимость дополнительного взымания суммы за НДС и сократило бы другие расходы, связанные с взыманием платы за парковку.
В результате предварительных обсуждений была достигнута договоренность о том, чтобы решить вопрос на условиях, приемлемых для всех.С учетом готовности сторон, вовлеченных в процесс, мы надеемся, что вскоре вопрос будет решен, о результатах сообщим дополнительно».