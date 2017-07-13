Мэрия Еревана распространила пояснения по поводу заявления компании «Паркинг Сити Сервис» об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Дорогие сограждане,

7-го июля сего года ЗАО «Паркинг Сити Сервис» распространило заявление об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений, что привело к разноречивым комментариям.

Хотя и мы уже пояснили, что размер оплаты за парковку не меняется, вопрос касается изменения оплаты в связи с формой оплаты, считаем нужным сообщить, что мэрия Еревана и операторы сотовой связи озабочены создавшейся ситуацией.

Сообщаем, что мэрия Еревана письменно обратилась к операторам сотовой связи, чтобы обсудить вопрос об изменении размера оплаты за парковку при помощи SMS-сообщений, что позволило бы отменить необходимость дополнительного взымания суммы за НДС и сократило бы другие расходы, связанные с взыманием платы за парковку.

В результате предварительных обсуждений была достигнута договоренность о том, чтобы решить вопрос на условиях, приемлемых для всех.

С учетом готовности сторон, вовлеченных в процесс, мы надеемся, что вскоре вопрос будет решен, о результатах сообщим дополнительно».