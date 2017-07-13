Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на торжественном заседании учёного совета ЕГМУ имени М.Гераци

Президент Армении Серж Саргсян сегодня присутствовал на торжественном заседании учёного совета Ереванского Государственного медицинского университета имени М.Гераци. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В мероприятии, состоявшемся на открытом воздухе во дворе университетской клиники клинического комплекса номер 1 "Гераци", кроме членов учёного совета и гостей приняли участие находящиеся на реабилитационном лечении в клиническом комплексе раненные военнослужащие. Право вручить дипломы об окончании учёбы в медицинском университете будущим врачам, в том числе, военным врачам, было предоставлено также Саркису Степаняну и Гору Дарманяну - из числа этих солдат, выполнивших на передовой свой долг перед родиной. Торжественная церемония стартовала парадным маршем специального военного оркестра генерального штаба ВС РА.После вступительного слова ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и просмотра рассказывающего об университете фильма, выпускники произнесли клятву Гиппократа и получили дипломы.По завершении церемонии Президент Республики осмотрел реабилитационный центр, который создаётся при сотрудничестве ЕГМУ и МО, ознакомился с ходом работ и с тем, какие медицинские услуги будет оказывать центр. Президент пообещал содействовать скорейшему претворению в жизнь этой инициативы.Президенту доложили, что в центре "Помощи военным инвалидам и раненным солдатам" будут получать комплексное реабилитационное лечение раненные, имеющие инвалидность военнослужащие, будет оказываться психологическая помощь, будут осуществляться также учебные программы.