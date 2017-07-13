Предстоящие новости: 13.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го июля, состоится очередное заседание правительства Армении. Будет заслушана стратегическая программа правительства Армении по защите прав детей на 2017-2021 годы.

Сегодня, 13-го июля, состоится пресс-конференция посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье.

Сегодня, 13-го июля, состоится пресс-конференция политолога Александра Искандаряна, посвященная встрече в Брюсселе Налбандян-Мамедьяров.

Сегодня, 13-го июля, состоится пресс-конференция, посвященная армянской премьере документального фильма-мюзикла режиссера Татьяны Данильянц "Шесть музыкантов на фоне города", а также концерту с участием главных героев фильма, которые пройдут в рамках XIV международного кинофестиваля "Золотой абрикос". Участники пресс-конференции: режиссер Татьяна Данильянц, композитор и певица Лилит Пипоян, исполнитель музыки на таре Микаэл Восканян.

Сегодня, 13-го июля, состоится церемония погашения марки, посвященной 125-летию Амо Бекназаряна.

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