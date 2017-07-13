Армянские бизнесмены должны активнее продвигать армянские товары на казахском рынке: посол

Казахский рынок представляет большие возможности, и армянские бизнесмены должны активнее продвигать армянские товары на казахском рынке. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Армении в Казахстане Ара Саакян.

-Г-н посол, как вы оцените нынешний уровень армяно-казахских отношений?

- С начала независимости армяно-казахские отношения, в общем, можно охарактеризовать как дружественные и союзнические. По сравнению с начальным этапом, эти отношения развиваются, углубляются, укрепляются – охватывая все возможные области межгосударственных отношений. Между представителями стран, правительств и внешнеполитических ведомств обеих стран идет постоянный политический диалог, и эти отношения глубже, чем отношения на других уровнях межгосударственных и общественных отношений. Имею ввиду следующее обстоятельство: Армения находится вместе с Казахстаном в составе такого экономического объединения, как ЕАЭС, в составе таких военностратегичеких блоков как ОДКБ, сотрудничает в ООН, ОБСЕ, СНГ и других региональных и международных организациях.

А вот в торгово-экономических, гуманитарных отраслях армяно-казахские отношения не соответствуют ни потенциалу, ни уровню доверительности в политическом диалоге, которые существуют между нашими странами. Посольство, конечно, прилагает усилия для активации взаимной торговли. Президент Армении поставил перед диппредставительствами Армении задачу – достичь ощутимых результатов в экономической составляющей наших миссий. В марте этого года состоялся сбор послов, на котором премьер-министр поставил ту же задачу. Так что, указанные задачи находятся в центре нашего внимания.

В армяно-казахских отношениях в последние 10 лет наблюдается рост активности. В прошлом году ожидался визит в Армению президента Казахстана, который был отложен по причинам его здоровья, этот визит остается в повестке дня – Армения готова принять президента Казахстана.

- Г-н посол, как вы оцените в общих чертах политику Казахстана?

-Казахстан ведет инициативную внешнюю политику. Таких примеров много. Казахстан был избран непостоянным членом Совбеза ООН, и Армения – как дружественная страна, поддержала это избрание.

Мы радуемся не только экономическим взлетом дружественной страны, проводимыми там широкомасштабными программами, преодоленем социальных проблем, развитием регионов, но и растущим международным авторитетом Казахстана, интересом к нему. Заметна общественная поддержка смелых инициатив руководства страны, патриотизм молодежи питается каждым достижением страны, а политическая элита способствует национальному пробуждению, росту в ней толерантности, уровня образовательных стандартов, культурным ценностям. Посмотрите, с какой ыеплотой они воспринимают международную выставку «Astana Expo 2017» - она на устах у всех.

-Вы сказали, что экономические показатели не соответствуют уровню политического диалога. Каковы показатели торгово-экономического оборота между обеими странами? Какова динамика после вхождения в ЕАЭС?По показателям прошлого года показатели торгово-экономического оборота составили 3,3 млн долларов. В 2015-м году они равнялись примерно 5 млн долларов. В докризисный период показатели были выше – около 20 млн долларов. Кстати, армянский экспорт составляет в этих показателях примерно 80%, спад, как видите, очевиден. Некоторые пытаются объяснить это нашим географическим положением, однако это не причина, а повод. Мы и казахи работаем и торгуем с гораздо более удаленными партнерами.



-Тогда в чем причина? Какие здесь имеются проблемы?

-Если посмотреть на задачи не с дипломатической позиции, не с позиции «мундира», могу сказать, что многие из бизнесменов не прилагают усилий для изучения казахского рынка и вхождения на него. Вероятно, причина кроется в том, что в деловых кругах не принято прибегать к риску вхождения на незнакомые рынки. Однако не использовать возможности казахского рынка – неверно. Страна богата не только углеводородами, но и всем спектром цветных металлов. В последние 25 лет сюда было вложено около 265 млрд долларов прямых инвестиций. В стране есть потребность в качественной рабочей силе, есть желание сотрудничать с партнерами. Странно, что к казахскому рынку равнодушны представители отрасли переработанной сельхоз продукции. Кроме пары компаний, нескольких натуральных соков, здесь нет армянских продуктов. Исключение, конечно, коньяк «Арарат».

Пробел восполняют поселившиеся в Казахстане армяне – везде можно встретить армянские лаваш, сыр, тан, сухофрукты, даже бастурму.

В торговом обороте есть «невидимая строка» - экспортируемая из Армении рабочая сила. Здесь работают частные дорожностроительные компании, в сезоннын работах задействовано много армян-гастарбайтеров.

В деловом отношении было бы правильно, если бы армянские бизнесмены объединились вокруг какого-то перспективного направления, основали бы в казахстане представительство для входа на казахский рынок. Это могли бы быть и представители отрасли стройматериалов. Нет оправданий тому, что на казахском рынке, где полно вин из Молдовы и Грузии, нет армянских вин. Рядом с кавказскими водами, «Боржоми», нет армянских минеральных вод.

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