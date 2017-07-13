Европейские индексы выросли - 12-07-17

МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.52% и составил 12626.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.59% и составил 5222.13 пункта, британский FTSE вырос на 1.19% и составил 7416.93 пункта, российский MICEX вырос на 0.86% и составил 1954.39 пункта, а RTSI вырос на 2.45% и составил 1024.57 пункта.