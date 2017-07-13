Европейские индексы выросли - 12-07-17
МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.52% и составил 12626.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.59% и составил 5222.13 пункта, британский FTSE вырос на 1.19% и составил 7416.93 пункта, российский MICEX вырос на 0.86% и составил 1954.39 пункта, а RTSI вырос на 2.45% и составил 1024.57 пункта.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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