Все 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 11 и 12 июля, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 11 и 12 июля, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков.

Одоновременно раскрыто 2 случая кражи, 3 случая грабежа и 1 случай взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи, по 1 случаю убийства и причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 2 человека погибли, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.