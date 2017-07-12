Канада сняла торговые ограничения с Белоруссии

Власти Канады объявили о снятии торговых ограничений с Белоруссии; это решение вступает в силу в среду, 12 июля, с публикацией в официальной газете Canada Gazette.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ограничения были введены в 2006 году на фоне опасений канадских властей по поводу несоблюдения прав человека в Белоруссии.

"Это (решение — ред.) отражает признание Канадой того, что Белоруссия добилась прогресса в ключевых вопросах, связанных с правами человека. Канада также признает конструктивную роль, которую сыграла Белоруссия в содействии переговорам о режиме прекращения огня и достижении мирного соглашения на Украине в сентябре 2014 и феврале 2015 года", — говорится в официальной газете.