Прекращения огня является необходимым условием для эффективности переговоров: замминистра ИД Армении

Президент Азербайджана либо не понимает, либо делает вид, что не понимает важность претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на просьбу информационного сайта “Panorama.am” прокомментировать последнее заявление президента Азербайджана о переговорном процессе

«Президент Азербайджана либо не понимает, либо делает вид, что не понимает важность претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

Напомним, что после саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, прошедших на уровне президентов после апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха, это четвертая встреча министров иностранных дел. Как и предыдущие, брюссельская встреча также была направлена на создание соответствующих условий для продвижения вперед переговорного процесса по Нагорному Карабаху: ни больше, ни меньше.

Очевидно, что укрепление режима прекращения огня и военных действий является не предусловием для переговоров, а необходимым условием для эффективности переговоров», - заявил Кочарян.