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Президент Арцаха встретился с группой депутатов Национального собрания Республики Армения


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 12 июля принял группу депутатов Национального собрания Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся межпарламентских связей, внешней и внутренней политики двух армянских государств.



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