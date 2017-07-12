Президент Арцаха встретился с группой депутатов Национального собрания Республики Армения

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 12 июля принял группу депутатов Национального собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся межпарламентских связей, внешней и внутренней политики двух армянских государств.