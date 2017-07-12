Власти США запретили госорганам закупать софт «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Дональда Трампа исключила«Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых государственным структурам разрешено закупать программное обеспечение. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Администрации общих служб (GSA).

Решение принято из-за опасений, что «Лаборатория Касперского» может сотрудничать с российскими спецслужбами. Пресс-секретарь GSA заявил, что решение было принято «после анализа и тщательного расследования» ситуации вокруг «Лаборатории Касперского» в целях «обеспечения целостности и безопасности правительства США, систем и сетей».

На основе решения Администрации президента госорганы не могут покупать софт у «Лаборатории Касперского» в рамках контрактов и тендеров GSA, однако структурам не запрещается сотрудничать с российской компаний не через GSA. Издание отмечает, что сейчас ПО «Лаборатории» используется различными федеральными структурами США, в том числе в Пентагоне и Федеральном бюро тюрем.

Телеканал ABC News, который анонсировал решение администрации Трампа, назвал ограничительные меры в отношении «Лаборатории Касперского» «самым значительным и далеко идущим» шагом.

Запрет на использование софта от российской компании был введен после публикации изданием Bloomberg статьи о секретном проекте «Лаборатории» и Федеральной службы безопасности России, в рамках которого компания разрабатывала защищающий от DDoS-атак софт для спецслужбы и передавала данные хакеров.

Позже в «Лаборатории Касперского» заявили, что никогда не получали запросов от ФСБ или других российских госструктур на разработку подобного софта, и у руководства компании «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством».