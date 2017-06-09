Предстоящие на 13 июля мероприятия
17:49, Июль 12, 2017
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09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 19:59 Останки числившегося без вести пропавшим более 75 лет армянского сержанта будут перевезены в Армению из Украины
- 19:28 Прекращения огня является необходимым условием для эффективности переговоров: замминистра ИД Армении
- 19:06 Военно-информационная система Армии обороны полностью контролирует ситуацию: Сенор Асратян
- 18:51 Посольство США в Турции призвало американцев соблюдать осторожность
- 18:17 Президент Арцаха встретился с группой депутатов Национального собрания Республики Армения
- 18:08 Власти США запретили госорганам закупать софт «Лаборатории Касперского»
- 17:49 Предстоящие на 13 июля мероприятия
- 17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-07-17
- 17:46 Азиатские индексы - 12-07-17
- 17:35 33 международных НПО призвали президента Франции добиться освобождения политзаключенных в Азербайджане
- 17:30 AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
- 17:27 Сверхдержавы не позволят Азербайджану начать широкомасштабную войну: Шармазанов
- 17:20 Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении
- 17:19 Городской туристической программой «Ереван Сити Тур» за март-июнь воспользовались почти 1300 человек
- 16:26 Депутат Европарламента призвал Азербайджан согласиться на установку на линии соприкосновения механизмов расследования
- 16:21 Для создания конкуренции в аэропорту «Звартноц» необходимы 2-3 службы такси
- 16:12 Трамп назвал "охотой на ведьм" начатую в СМИ США травлю его старшего сына
- 15:57 Парламентская делегация НС Армении находится в Арцахе
- 15:44 Парламентарии Армении и Арцаха призвали международное сообщество осудить виновников эскалации в зоне карабахского конфликта
- 15:36 Сопредседатели МГ ОБСЕ хотят осенью посетить Азербайджан и Армению
- 15:32 Торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию станут альтернативным путем для Армении
- 15:30 При взрывах на северо-востоке Нигерии погибли около 17 человек
- 15:13 СМИ: Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в августе на 600 тыс. баррелей в день
- 15:12 В вечерние часы в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы
- 15:10 За 6 месяцев в Армении в ДТП погибло 101человек
- 15:08 Мы все очень гордимся Генрихом Мхитаряном: Юрий Джоркаев
- 15:04 «Интерпол» отклонил запрос на международный ордер на арест члена Европейского парламента
- 14:56 В российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена: Эдуард Шармазанов
- 14:42 СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
- 14:33 В первенстве мира по прыжкам в воду примут участие трое спортсменов из Армении
- 14:29 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще раз подтвердили необходимость мирного решения карабахского конфликта
- 14:16 Состоялась презентация диска хора «Маленькие певцы Армении» с японскими песнями
- 14:14 Двое из трех раненных 7 июля в Арцахе военнослужащих доставлены в Ереван
- 14:12 Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял всемирно известного скрипача Максима Венгерова
- 13:53 Кабмин Японии считает крайне важным остановить поставки нефти в КНДР
14:21, 10.07.2017
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16:48, 05.07.2017
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13:46, 08.07.2017
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14:40, 05.07.2017
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