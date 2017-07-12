Азиатские индексы - 12-07-17

ТОКИО, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.48% и составил 20098.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1619.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3197.54 пункта, а HANG SENG вырос на 0.64% и составил 26043.64 пункта.