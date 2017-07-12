Сверхдержавы не позволят Азербайджану начать широкомасштабную войну: Шармазанов

Сегодня главной проблемой в мире является сирийский кризис, и сверхдержавы не позволят Азербайджану начать широкомасштабную войну. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 июля заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов. Он практически исключил широкомасштабную войну в Арцахе.

«Я исключаю широкомасштабную войну в Арцахе. Это обусловлено также встречей Трамп-Путин. Сегодня первым вопросом в мире является сирийский кризис, и в целом президенты двух сверхдержав, России и США, пришли к соглашению о прекращении огня, по крайней мере, на юге Сирии. И никто не позволит Азербайджану открыть новую горячую точку вблизи сирийского региона, что может привести к серьезным последствиям», - сказал Шармазанов.

Однако вице-спикер не исключает, что Азербайджан будет выполнять определенные действия, но им необходимо учесть, что их потери будут намного больше. «Во время апрельской войны Азербайджан также не решил свои задачи, он не смог захватить какой-либо населенный пункт», - заявил Шармазанов.