Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении


Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 12 июля состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании были рассмотрены три заявки против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов при правительстве. После обсуждения обоснований и аргументов решением комиссии все три жалобы были удовлетворены.

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