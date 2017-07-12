Городской туристической программой «Ереван Сити Тур» за март-июнь воспользовались почти 1300 человек

Программой официального городского туристического маршрута «Ереван Сити Тур» пользуются как посещающие Ереван туристы, так и жители столицы.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в этом году официальное открытие сезона программы состоялось 1-го мая, однако принимая во внимания число посетивших Ереван туристов и активный туристический сезон, программа «Ереван Сити Тур» начала работу еще с марта месяца. В марте Ереван в основном посетили туристы из Ирана.

По данным отдела туризма мэрии Еревана, с марта по июнь в рамках 60 туров программой воспользовались почти 1300 туристов, в частности из РФ, Ирана, Франции, Германии.

Программа пользуется популярностью также среди туристов из Восточной Азии, в частности Японии.

Придавая важность реализации социально значимых программ, в рамках программы «Ереван Сити Тур» отдел туризма аппарата мэрии организовал также специальные маршруты по достопримечательностям Еревана для детей и школьников из областей РА, образовательных центров и студентов.