Депутат Европарламента призвал Азербайджан согласиться на установку на линии соприкосновения механизмов расследования

Депутат Европарламента Чарльз Таннок (Великобритания) призвал Азербайджан согласиться на установку на линии соприкосновения механизмов расследования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает комитет Айдата Европы.

Он назвал последние развития на линии соприкосновения карабахского конфликта крайне тревожными. Выразив глубокое сожаление по поводу потерь среди гражданского населения Азербайджана, он сказал: «Сведения о том, будто военные точки Азербайджана расположены вблизи гражданских объектов, для создания живого щита, дают повод к обеспокоенности, подобные вещи противоречат Женевской конвенции. Необходимо провести полное расследование инцидента и вернуться к Минскому процессу – как к мере, способствующей ослаблению напряжения на линии соприкосновения карабахского конфликта».

Депутат Европарламента Чарльз Таннок напомнил, что Армения согласилась на установку на линии соприкосновения механизмов расследования.

«Я призываю Азербайджан согласиться на установку на линии соприкосновения механизмов расследования»,- сказал депутат Европарламента Чарльз Таннок.