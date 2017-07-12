Для создания конкуренции в аэропорту «Звартноц» необходимы 2-3 службы такси

Уже достигнута договоренность о начале операций еще одной службы такси в аэропорту «Звартноц». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 12 июля заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян. По его словам, на сегодня в аэропорту «Звартноц» работает всего одна службы такси.

«Во время встречи с руководством аэропорта «Звартноц» мы сказали о необходимости начала операций еще 2-3 службы такси для создания конкуренции. Сейчас ведутся переговоры с такси-организациями, однако перед ними ставятся строгие условия по обеспечению качества услуг. Мне подтвердили, что уже достигнута договоренность о начале операций еще одной службы такси в аэропорту «Звартноц»»,- заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян. По его словам, Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении не имеет права устанавливать тарифы, однако когда появится кон куренция, цены снизятся автоматически.