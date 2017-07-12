Парламентская делегация НС Армении находится в Арцахе
С целью укрепления и развития отношений между парламентами Армении и Арцаха 11-13 июля в Степанакерте (Республика Арцах) находится делегация Национального Собрания Армении, в составе которой депутаты К.Авагян, А. Акопян, Х.Арутюнян, А. Ашотян, В. Багдасарян, В. Бостанджян, А.Варданян, Н. Зограбян, Г. Минасян, К. Нагапетян, А.Оганесян, А. Рустамян, Г. Товмасян, В. Энфиаджян. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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