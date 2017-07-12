Парламентарии Армении и Арцаха призвали международное сообщество осудить виновников эскалации в зоне карабахского конфликта

Комиссии НС РА по внешним связям, НС РА по вопросам европейской интеграции, НС Республики Арцах по внешним сношениям приняли совместное заявление. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Обсудив обострение в последнее время ситуации в зоне конфликта, непрерывные и провокационные действия Азербайджана, проявления ксенофобии в Азербайджане на государственном уровне,

Стороны осознают важность выполнения взятых бессрочными соглашениями о перемирии 1994 и 1995 гг. международных обязательств,

подчеркивают важность достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, в частности о создании механизмов расследования нарушений перемирия как средства профилактики,

констатируют, что нарушение взятых Азербайджаном обязательств по мирному урегулированию конфликта, воспрепятствование осуществлению превентивных мер влечет ответственность Азербайджана в полном объеме последствий,

осуждают последовательное нарушение военно-политическим руководством Азербайджана Женевской конвенции, дислоцирование военных позиций по соседству с гражданскими поселениями и использование мирного населения в качестве живого щита,

призывают международное сообщество применить к ответственным за обострение ситуации в зоне конфликта целенаправленные политические и экономические санкции,

ожидают от сопредседателей МГ ОБСЕ максимально эффективных и действенных усилий по обеспечению условий стабилизации положения и прогресса в мирном процессе,

обращаются к международным структурам активнее содействовать мирному урегулированию Карабахской проблемы, поддерживая усилия сопредседателей МГ ОБСЕ.

Председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним связям А.Ашотян

Председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам европейской интеграции Н.Зограбян

Председатель Постоянной комиссии НС Республики Арцах по внешним сношениям А.Мхитарян

12 июля 2017 г.

Степанакерт».