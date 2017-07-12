Сопредседатели МГ ОБСЕ хотят осенью посетить Азербайджан и Армению
Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ планируют посетить Азербайджан и Армению осенью этого года после ожидаемой встречи президентов двух стран, сообщил РИА Новости официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
Накануне в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция) состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. На ней присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении по итогам встречи попросили передать президентам Армении и Азербайджана предложение о проведении встречи глав двух государств в 2017 году.
По его словам, о предложении сопредседателей МГ ОБСЕ о встрече президентов Азербайджана и Армении главам государств доложат министры иностранных дел. "После ожидаемой встречи президентов сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить регион (Азербайджан, Нагорный Карабах и Армению) осенью текущего года", — отметил представитель МИД.
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