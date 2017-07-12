Торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию станут альтернативным путем для Армении

Создание торговых коридоров между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию облегчит процесс грузоперевозок для Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 12 июля заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

«Это продолжительный процесс, который, в первую очередь, связан с грузино-российскими отношениями. Ведется работа», - сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

На вопрос будет ли Армения вовлечена в переговоры, Мартиросян ответил, что работает российско-грузино-швейцарская группа.

«Последняя встреча была в Праге, и вероятно, будут предложения на различных встречах», - отметил он.

По его словам, в результате задействования коридоров появится альтернативная автодорога для грузоперевозок, что намного облегчит этот процесс, появится конкуренция, что приведет к снижению цен на экспорт и импорт.

«Надеемся, что это произойдёт скоро», - подчеркнул глава Минтранса Армении.

Ранее сообщалось, что представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через бывшие грузинские автономии - Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе.