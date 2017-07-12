СМИ: Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в августе на 600 тыс. баррелей в день

Саудовская Аравия сократит ежедневный экспорт сырой нефти более чем на 600 тыс. баррелей. Об этом в среду сообщила газета Al Watan на своем сайте со ссылкой на источник в нефтяной отрасли королевства.

Причины снижения поставок сырья за рубеж он объяснил "повышением спроса на внутреннем рынке в летний сезон и намерением Саудовской Аравии придерживаться обязательств, взятых на себя королевством в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.



