В вечерние часы в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

На территории РА

С 13-14 июля в вечерние часы в большинстве регионов, с 15-16 в северных частях ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.17-го ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

С 13-14 температура воздуха существенно не изменится, с 15-17 постепенно повысится на 3-4 градуса.

В городе Ереван

С 13-14 июля в вечерние часы в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-18 м/с.

С 15-17 ожидается погода без осадков.