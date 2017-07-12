За 6 месяцев в Армении зарегистрировано 1499 ДТП. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, за 6 месяцев в Армении в ДТП погибло 101человек, 2216 получили травмы разных степеней тяжести.

В 54-х случаях в ДТП попали водители с алкогольным опьянением. В ДТП с пьяными водителями погибло 11 человек.

По словам начальника дорожной полиции Армении Егора Карапетяна, несмотря на то, что количество ДТП за последние 1,5 года сокращается, однако рост их числа в те1ение ;последних 3 недель вызывает тревогу.

«Начиная с 20-го июня, произошло 233 ДТП, вследствие которых было ранено 331 человек и погибло 22 человека. В 12 из 22 случаев причиной гибели людей стало превышение скорости, в 3 – алкогольное опьянение водителя, в 4 – выезд на встречную полосу движения»,- сказал начальник дорожной полиции Армении Егор Карапетян.