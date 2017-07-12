«Интерпол» отклонил запрос на международный ордер на арест члена Европейского парламента
15:04, 12 Июль, 2017
Интерпол отклонил запрос на международный ордер на арест члена Европейского парламента от Чехии Яромира Штетину. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сообщает сайт radio.cz.
«Интерпол отклонил ордер на арест Яромира Штетины по просьбе властей Азербайджана», - говорится в сообщении.Напомним, что Азербайджан направил запрос на международный ордер на арест членов Европейского парламента Элени Теохарус (Люксембург), Елени Фечаров (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) из-за их визита в Нагорный Карабах.
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