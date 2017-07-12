Мы все очень гордимся Генрихом Мхитаряном: Юрий Джоркаев

Французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаев выразил свое мнение о капитане сборной Армении по футболу и полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Генрихе Мхитаряне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание Sky Sport.

«Долгие годы, как я знаю семью Генриха Мхитаряна, поддерживаю с ним и связь. Это очень хорошие люди, я вижусь с ними, когда бываю в Армении. Это важно, поскольку нас мало, и мы должны поддерживать друг друга»,- сказал французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаев.

«Генрих – хороший парень, он никогда не жалуется, в начале сезона у него не было места даже на скамейке запасных, однако он смог утвердиться в основном составе. Он всегда тяжело работает и ставит перед собой новые задачи. Мы в Армении все очень гордимся Генрихом Мхитаряном»,- сказал французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаев.

По его словам, с учетом результатов завершившегося сезона, в грядущем сезоне у Генриха Мхитаряна будет пик спортивного состояния. Его ожидает грандиозный сезон, сказал французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаев.