В российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена: Эдуард Шармазанов

Дикое отношение Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения и заявление по этому поводу с российской стороны являются знаком того, что в российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 12-го июля сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

«В заявлении погранслужбы РФ четко указан термин НКР, от которого в Азербайджане подняли шумиху в СМИ. Скажу, что это не было случайным заявлением. Дикое отношение Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения и заявление по этому поводу с российской стороны являются знаком того, что в российско-азербайджанских отношениях наступили не лучшие времена. Я не исключаю, что эти 2 страны продолжат свое сотрудничество, поскольку у РФ имеется свой интерес в регионе, однако то, что РФ направляет четкий месседж Азербайджану, – факт», – сказал Шармазанов.

Коснувшись темы поставок РФ оружия Азербайджану, Э.Шармазанов отметил: Армения представляла свою позицию по данному вопросу многократно, в том числе и в присутствии российской стороны.

«Наша позиция неизменна: Азербайджан не то государство, которому можно продавать оружие. Оружие можно продавать стране, которая использует его исключительно в целях самозащиты», – сказал вице-спикер парламента РА.

С другой стороны, по словам Э.Шармазанова, продажа оружия не должна препятствовать углублению стратегических, военно-политических отношений Армении и России.

«Мы не должны обуславливать армяно-российские отношения лишь отношениями России и Азербайджана», – сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.